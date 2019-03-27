Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kütüphaneler Haftası önceki gün 55. defa başladı. 31 Mart’a kadar devam edecek hafta çerçevesinde, gözler ‘kültür mahfillerine’ çevrildi.

Türkiye genelinde sayısı 28 bini aşan kütüphanelere olan rağbet son yıllarda arttı. Ülkemizde halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı geçen sene yüzde 29,7 artışla 2 milyon 201 bin 39’a oldu. Bu kütüphanelerden faydalananların sayısı ise yüzde 7,8’e yükseldi. Kütüphane müdavimlerini sevindirecek, yeni müjdeler de yolda... Ankara ve İstanbul’da üç büyük kütüphane için çalışmalar devam ederken yirmi dört saat hizmet veren kütüphanelere yenileri eklenecek.

KÜLLİYE’DE BEŞ MİLYON KİTAPLIK HAZİNE!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde yer alacak beş milyon kitap kapasiteli dev kütüphanenin çalışmaları devam ediyor. Tamamlandığında 130 bin metrekare sahaya sahip olacak mekân, yedi gün yirmi dört saat açık kalacak şekilde planlandı. Kütüphane için şimdiden bir buçuk milyona yakın kitap toplandı. Mehmet Şevket Eygi, İlber Ortaylı gibi Türkiye’den isimlerin yanı sıra yurt dışından da kütüphaneye kitap hibeleri yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla inşa edilmeye başlayan ilk kütüphane için Başkan Recep Tayyip Erdoğan da el yazması bir Kur’ân-ı kerim bağışladı. Bünyesinde sergi salonu gibi kültürel mekânları barındıracak olacak kütüphanenin bu sene içerisinde açılması planlanıyor.

ASKERÎ KIŞLAYA EN BÜYÜK KÜTÜPHANE

Sultan III. Mustafa devrinde yapılan İstanbul’daki tarihî Rami Kışlası ise 220 bin metrekarelik kullanım sahasıyla Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olacak. “Rami Kitap ve Kütüphanesi Vadisi” adını taşıyacak kütüphanenin ilk safhada yedi milyon kitaba ev sahipliği yapması planlanıyor. Rami Kitap ve Kültür Vadisi’nde “çocuk”, “sanat” gibi tematik kütüphaneler de yer alacak. 1960’lı yıllarda ordunun terk ettiği ve uzun müddet bakımsız kalan kışlada restorasyon çalışmaları devam ediyor. Kütüphanenin önümüzdeki yılın başında hizmet vermeye başlaması planlanıyor.

KİTAP ‘AŞK’INA…

Yapılması düşünülen en büyük kütüphane projelerinden biri de “Atatürk Şehir Kütüphanesi” (AŞK)… Proje çerçevesinde yıllardır İstanbul’a hizmet eden Atatürk Kitaplığı ile Gümüşsuyu Askerî Hastanesi birleştirilecek. 14 bin 300 metrekare alan üzerindeki Gümüşsuyu Askerî Hastanesi’nin 4 bin 159 metrekare kapalı alanı; Atatürk Kitaplığının bin 766 metrekarelik alanıyla birleşerek altı bin metrekarelik bir sahada kitap meraklılarına kapılarını açacak.

HER YERDE 24 SAAT

Türkiye’de son senelerde tatbikata geçen yedi gün yirmi dört saat açık kütüphanelerin sayısı da artıyor. İlk defa Taksim Atatürk Kitaplığında başlayan proje, İstanbul ve Anadolu’daki kütüphanelere taşındı. Hâlihazırda başta Beyazıt Devlet Kütüphanesi olmak üzere İTÜ Mustafa İnan Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Ankara Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kütüphanesi ve Bursa Setbaşı Şehir Kütüphanesi gibi Türkiye’de onlarca kütüphane mütemadiyen açık. İlerleyen aylarda bunlara yenileri ilave edilecek.

SEÇİM VAATLERİNDE ARTIK KİTAPLAR VAR

31 Mart mahallî seçimlerinde aday olan siyasetçiler, büyük kültür projeleri sunuyor. Türkiye tarihinde belki de ilk defa seçimlerde bu kadar çok kütüphane vaadi yer alıyor. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, yedi gün 24 saat faaliyette bulunan kütüphaneleri artırıp metro istasyonlarına kütüphaneler kuracağını vadediyor. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının kütüphaneye dönüştüreceğini söylüyor. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki’nin de 24 saat açık kalacak 10 kütüphane sözü var.