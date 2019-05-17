Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bu yıl 25 Mayıs’a kadar devam edecek festival çerçevesinde “The Shining” filminin photocall etkinliği düzenlendi. Faaliyte tanınmış aktör Leon Vitali de katıldı. Festivalde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ev sahipliğiyle, Türk Günü Resepsiyonu da yapılacak. Gecede, yabancı film yapımcılarına Türkiye’nin sektöre sunduğu imkânlar anlatılacak. Dünyanın dört bir yanından yapımcılar ve sektör temsilcilerinin katılacağı faaliyette, yeni Sinema Kanunu ile yabancı film yapımcılarına Türkiye’de sağlanacak destekler hususunda bilgi verilecek.