Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Ergün “Her zaman unutulmaya yüz tutmuş bir sanat olarak görülüyor ama aslında Karagöz, dünyanın birçok yerinde tanınan ve saygı duyulan önemli bir sanattır. Karagöz’ün Osmanlı mirasından kaynaklı olarak, Osmanlı zamanında haritasının içerisinde olan birçok ülkede de versiyonları üretilmiş. Bugün Suriye’de savaş var ama Karagöz yaşıyordu, Mısır’da da yaşıyor” dedi. Karagöz’ün, tam olarak “gölge oyunu” olmadığını da ifade eden Ergün “Gölge oyunu, kullandığınız materyalin ışık geçirmemesi üzerine dayalı bir oyundur. biz Karagöz’ü şeffaf derilerden yapıyoruz” ifadelerin kullandı.