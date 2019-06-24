Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sanatçı, konserde ‘Black Coffee’ parçasına başlamadan önce en sevdiği kahvenin Türk kahvesi olduğunu söyleyerek, sahneye getirilen Türk kahvesini içti. Türkiye ile arasında çok özel bir bağ olduğunu söyleyen Iyeoka “Türkiye’ye her seferinde beni çeken özel bir güç olduğuna inanıyorum. Bu gece burada birlikte şarkı söyleyeceğiz, nefes alacağız” dedi. Dünyaca meşhur piyanist ve besteci Fazıl Say de, festivalde dinleyenlerle buluşacak. Sanatçı 26 Haziran’da ‘Truva Sonatı’nı ve ‘İzmir Süiti’ni yorumlayacak.