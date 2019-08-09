Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

DenizBank’ın, Türsak Vakfı iş birliğinde hayata geçirdiği yarışma bu sene bir dizi yeniliklere sahne olacak. Projede ilk defa hayata geçecek senaryo geliştirme ve projelendirme sunumlarının yanı sıra yapımcı buluşmaları ile yarışmanın sahası genişletilecek. Böylece senarist adayları desteklenirken senaryoların filme çekilmesi için de teşebbüslerde bulunulacak. Yarışmada tespit edilecek 10 senaryo arasından seçilecek ilk üç senaryo ödül töreni ile açıklanacak. Dereceye girecek eserlerden birincisi 25 bin TL, ikincisi 15 bin TL ve üçüncüsü ise 10 bin TL ile mükâfatlandırılacak. En iyi film kategorisinde ise bir eser, 25 bin TL tutarındaki DenizBank Özel Ödülü’ne hak kazanacak.