Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yerli Düşünce Derneği tarafından gerçekleştirilen faaliyetin açılış galası, Nizami Kino Merkezinde yönetmen Şükrü Alaçam’ın “Locman” filminin gösterimiyle olacak. Azerbaycan ile Türkiye arasında sinemanın gücüne dayanarak bir köprü daha eklemeyi hedefleyen “Türk Filmleri Haftası” çerçevesinde 29 Kasım’a kadar usta yönetmenlerin ödüllü eserlerinin yanı sıra popüler sinema filmleri de geniş bir çerçevede Azerbaycanlıların beğenisine sunulacak. “Çakallarla Dans 5”, “Kapan”, “Annem” ve “Rafadan Tayfa” filmlerinin ücretsiz olarak seyredilebileceği faaliyette ayrıca Türk sineması söyleşileri yapılacak.