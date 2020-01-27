Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Akbank Sanat’taki “Popüler Kültür ve Güncel Sanat” seminerinde konuşan Kahraman “Aslında güncel sanatla ilgili hiçbir çalışma söz konusu değil. Hiçbir sanatçının arşivi ve birikimini derleyen bir kaynak olmadığını, buraya hazırlanırken bir kere daha gördüm. Bu sefaleti ve felaketi bildiğim için benim bazı kişisel girişimlerim olmuştur ama onlar da tamamlanamamıştır” diye konuştu. Güncel sanatın ne olduğunun bile Türkiye’de tartışılan bir husus olduğunu söyleyen Kahraman, popüler kültür ve güncel sanatla alakalı acilen çalışma yapılması gerektiğini ifade etti.