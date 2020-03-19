Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanal gezinti uygulamalarıyla sadece Türkiye’deki değil dünyadaki birçok müze ziyaret edilebilirken müzelerdeki eserler yakından incelenip haklarında bilgi alınabiliyor. Sanal gezinti uygulamalarıyla aynı zamanda saray, cami, kervansaray, kale gibi kültürel ve tarihî öneme sahip mekânlar da gezilebiliyor. Sanatseverlerin bilgisayar ve telefon gibi teknolojik cihazlarla erişim sağlayabileceği online müzeler, eğitimlerine bir süre ara verilen çocuklara da eğitici ve eğlenceli aktivite fırsatı sunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze, saray, cami, kilise, manastır ve kalelere www.ktb.gov.tr internet adresinden ulaşılabiliyor. Google’ın online ziyaret ve sanat eserlerinin yüksek çözünürlüklü görüntülerine erişim imkânı sağlayan çevrim içi bir platformu Google Art & Culture ise “artsandculture.google.com” adresi üzerinden farklı ülkelerdeki birçok müzeyi ilgililerin ekranına getiriyor.