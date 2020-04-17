Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığınun hayata geçirdiği aplikasyonla, milyonlarca nadide esere ev sahipliği yapan Türkiye’nin en büyük 13 müzesi “https://sanalmuze.gov.tr” adresinde 810 bin 410 defa ziyaret edildi.

Tarihin sıfır noktası olarak bilinen, yabancı ve yerli turistlerce Güneydoğu Anadolu’nun en çok ziyaret edilen tarihi mekânların başında gelen Göbeklitepe Ören Yeri, 255 bin 150 defa gezilerek, sanal müzeler içerisinde en çok görülen yer oldu. Birinci Meclis binası olan Kurtuluş Savaşı Müzesi 140 bin 925, Efes Müzesi 102 bin 999, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ise 96 bin 340 ziyaretçi tarafından görüldü. Üç boyutlu olarak ziyaretçilere kapılarını açan müzelerde, camekânlı yapıların içinde muhafaza edilen nadide eserler net bir şekilde incelenebiliyor. AA