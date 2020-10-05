2020 Nobel Tıp Ödülü, Hepatit C virüsüne yaptıkları keşiflerle katkıda bulunan Harvey J. Alter, Michael Houghton ve Charles M. Rice'a verildi.
2020 Nobel Tıp Ödülü, Harvey J. Alter, Michael Houghton ve Charles M. Rice'a verildi
05.10.2020 - 12:50 | Son Güncelleme: 05.10.2020 - 12:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2020 Nobel Tıp Ödülü, Hepatit C virüsüne yaptıkları keşiflerle katkıda bulunan Harvey J. Alter, Michael Houghton ve Charles M. Rice'a verildi.
Etiketler : 2020 Nobel Tıp Ödülü,
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