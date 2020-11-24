Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asırlar öncesinden gelen Anadolu han kültürü sanatla birleşiyor. HAN Spaces'de, ArtPick ortak organizasyonuyla gerçekleşecek sergi dizilerinin ilki “İnsan boşluğu, boşluk insanı şekillendirir...” sanatseverlerle buluşuyor. Sergide 14 sanatçının çalışmalarıyla mekân yeniden yorumlanıyor. Boşluk kavramının farklı kökenlere sahip sanatçılar tarafından ele alındığı sergide; Suat Akdemir, Ahu Akgün, Ali Bilge Akkaya, Gökhan Balkan, Onur Gülfidan, İdil İlkin, Beste Ko puz, Sinan Logie, Toygun Özdemir, Burcu Perçin, Selim Süme, Nermin Ülker, Blanca Vinas ve Gabriel Vorgon gibi sanatçıların eserlerine yer veriliyor. 2.000 metrekare alana yayılmış olarak sanatseverlerin beğenilerine sunulan ‘İnsan Boşluğu, Boşluk İnsanı Şekillendirir’ sergisi, pandemi tedbirleri çerçevesinde 21 Şubat 2021 tarihine kadar görülebilecek.