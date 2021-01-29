Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yeni senede, sinema dünyası özellikle bahar ayları için umut doluydu. Gösterime gireceği açıklanan büyük bütçeli filmlerin, sinemaları yeniden canlandıracağı düşünülüyordu. Ama görünen o ki, işler yine planlandığı gibi gitmeyecek. Zira pandeminin seyri ve yapımcıların filmlerini vizyona sokmakta temkinli davranması “Umutlar başka bahara kaldı” yorumlarına sebep oldu.

Son haftalarda ABD’den vizyon erteleme duyuruları peş peşe geldi. James Bond serisinin son filmi olan “Ölmek İçin Zaman Yok” 8 Ekim’e tehir edildi. Filmin, bazı sahnelerinin yeniden çekilmesi gündeme geldi. “Last Night in Soho”, “Ghostbusters: Afterlife”, “Uncharted” ve “Morbius: Yaşayan Vampir” gibi filmler de ertelendi. Bazı filmlerin Türkiye’deki vizyon tarihleri ise daha netleşmedi. Bütün bu tehir kararları, sinema dünyasının 2021’de de tam olarak kendine gelemeyeceğinin işareti olarak görülüyor. Zira her yaz yaşanan durgunlukla salonların senenin ilk sekiz ayında büyük seyirci kitleleriyle buluşması zor görünüyor.