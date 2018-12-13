Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; yönetmen Yılmaz Erdoğan ile oyuncu Belçim Bilgin, 12 yıllık evliliklerine 10 gün önce nokta koydu.Yılmaz Erdoğan, boşanma haberini soran magazin muhabirlerine, "Haber doğru da adiye yanlış. Çok sevgi saygı dolu bir şey. El ele girdik, kol kola çıktık. Geç kaldınız, 10 gün oldu" yanıtını verdi. 10 Ağustos 2006'da evlenen çiftin, Rodin adında bir erkek çocukları bulunuyor.
Yılmaz Erdoğan-Belçim Bilgin boşandı | Yılmaz Erdoğan-Belçim Bilgin neden boşandı?
13.12.2018 - 11:11 | Son Güncelleme: 13.12.2018 - 11:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
12 yıllık evlilik bitti... Oyuncu çift Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin, 10 gün önce boşandı.
Etiketler : Oyuncu çift Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin,
593232 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/593232.aspx
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