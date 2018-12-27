Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinemaseverler, 2018’de yerli filmlere yoğun ilgi gösterdi. En çok izlenen 10 filmin 9’unu yerli filmler oluştururken, en çok gişe yapan ise dram türündeki Müslüm Gürses’in gerçek hayat hikâyesini sinemaya uyarlayan “Müslüm” filmi oldu. “Arif v 216” ise ikinci film oldu. 4 milyon 968 bin 468 kişi tarafından seyredilen yapım 62 milyon 968 bin lira hasılat elde etti. Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in başrollerini paylaştığı komedi filmi “Ailecek Şaşkınız”, 3. sıraya yükseldi. “Yol Arkadaşım 2” ise listenin 4. sırasında yer aldı. Listenin 5. sırasında bulunan “Deliha 2”yi, 2 milyon 106 bin kişi seyretti. Yabancı film “Avengers: Sonsuzluk Savaşı”nın ardından Gülse Birsel’in yazdığı “Aile Arasında” adlı komedi filmi, 7. sırada yer aldı. “Rafadan Tayfa Dehliz Macerası”, yılın en çok seyredilen 8. filmi oldu. Dokuzuncu sırada yer alan “Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?” filmi bir milyon 483 bin kişi tarafından seyredildi. “Hedefim Sensin” ise listeye 10. sıradan dâhil oldu.