Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yayınlandığı günden itibaren her bölümü heyecanla beklenen Çarpışma'ya yeni bir oyuncu daha katılyor. Diziye, daha önce adını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle duyurmuş olan Barış Aksavaş, katıldı.

SEYFİ ROLÜYLE KADROYA DAHİL OLDU

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak ve Alperen Durmaz'ın paylaştığı Çarpışma dizisine yeni bölümde sürpriz bir isim katılıyor. Son olarak Muhteşem Yüzyıl dizisinde Fransa'nın Osmanlı elçisi Jean de La Foret rolüne hayatBarış Aksavaş, Çarpışma dizisine Seyfi rolüyle dahil oldu.

ÇARPIŞMA 11'İNCİ BÖLÜM FRAGMANI

Ay Yapım'ın Show TV'de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi 'Çarpışma'nın 11. bölüm tanıtımı yayınlandı. Tüm hızıyla devam eden Kerem-Cemre aşkının, Meral'in tehdidi altında olduğunun anlaşıldığı tanıtımda, Adalı ve Veli bir kez daha karşı karşıya geliyor ve bu kez yumruklar konuşuyor. Adalı ve Veli, Zeynep ve Kadir arasında şimdi neler yaşanacak soruları ise merak uyandırıyor.