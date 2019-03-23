Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Şebnem Bozoklu evlendi. Bir süredir Hürriyet yazarı Kanat Atkaya ile birlikte olan oyuncu, Instagram hesabından evlendiğini duyurdu.

"EVLENDİK"

Bozoklu, haberi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Bozoklu, kedisi ve eşiyle çektirdiği fotoğrafı "Evlendik! Mutluluğumuzu paylaşan herkese şimdiden çok teşekkür ederiz." notuyla paylaştı.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi. Oyuncunun paylaşımını gören Şükran Ovalı, Caner Erkin, Mabel Matiz, Ezgi Mola ve Hazer Ergüçlü gibi isimler tebrik yorumları attı.