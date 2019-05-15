Balkanların en iyi pop şarkıcısı ödülüne sahip olan Morena Taraku, 2010 yılından bu yana birçok yarışmada Kosava’yı temsil ederek, dereceler aldı. Morena Taraku, Miss Earth, Miss Liberty of the world, Miss Exclisive gibi önemli yarışmalarda da başarıyı yakaladı. Hırslı ve çalışkan bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Morena Taraku, uluslar arası boyuta taşımak istediği müzik çalışmaları içinde “Türkiye benim Dünya’ya açılan kapım olacak” ifadesini kullandı. Türkiye’yi ve Türk insanını kendine çok yakın ve sıcak bulduğunu bu yüzdende yola ülkemizden çıktığını ifade eden Morena Taraku “Ben her daim pozitif bir yapıya sahibim, çocukluk hayallerimi gerçekleştiriyorum. Yola çıktığım proje ve düşünceler yeni değil, hayallerimdi ve bir bir oluyor. Bir Türkçe şarkı projemde var bu büyük bir sürpriz olacak, önemli bir isimle çalışmalara başladık, dünya müziğine İstanbul’dan yola çıkarak imzamı atacağım” dedi. Bir dünya starı olma yarışına ülkemizden yola çıkan Morena Taraku, bu yoldaki ihtiyaçların bilincinde olduğunu ve hiçbir eksiği olmadan yola çıktığını, hedefinden dönmeyeceğini de dile getirdi.
'Türkiye dünyaya açılan kapım'
15.05.2019 - 19:55 | Son Güncelleme: 15.05.2019 - 20:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kosova’da seslendirdiği bir çok şarkıyla zirveye çıkan ve orada kalmayı başaran star isim Morena Taraku, Türkiye’ye yerleşiyor. Balkan ülkelerinin şarkılarıyla yıldız ismi olma başarısını da gösteren Morena Taraku, şimdi dünya starı olmak için ülkemizden yola çıkıyor.
Etiketler : Morena Taraku,
624710 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/624710.aspx
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