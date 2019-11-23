Jane Galloway Heitz, 78 yaşında hayata veda etti. Usta oyuncunun ölüm haberini ailesi duyurdu. Oyuncunun cenaze töreninin 30 Kasım’da, Illinois’da gerçekleştirileceği açıklandı.
Henüz 20’li yaşlarındayken Chicago’da bir oyunculuk ve yetenek ajansı kuran Heitz, Stephen Colbert, Steve Carell ve Richard Kind gibi isimleri parlatmayı başardı.
1997 yılında ajansını sattıktan sonra oyuncu olmaya karar veren Heitz birçok yapımda yer alarak izleyicinin gönlünde taht kurdu. Heitz’ın yer aldığı ilk yapım David Lynch’in yönettiği The Straight Story oldu. 1999 yılında vizyona giren filmde Heitz, Sissy Spacek ve Richard Farnsworth’ün karakterlerinin komşusunu canlandırmıştı.
JANE GALLOWAY HEITZ'IN ROL ALDIĞI PROJELER
2009-2015- Glee (Dizi)
2013- Blood Shot
2013- Save Me (Dizi)
2013- Legit (Dizi)
2012- Utanmaz (Dizi)
2011- Circling the Drain
2010- Hawthorne (Dizi)
2009- Kanıt Peşinde (Dizi)
2009- The Big Bang Theory ((Dizi
2008- The Cleaner (Dizi)
2008- Miss Guided (Dizi)
2007- Moonlight (Dizi)
2007- Monk (Dizi)
2007- Side Order of Life (Dizi)
2007- Code Blue
2007- Katilimi tanıyorum
2005- Without a Trace (Dizi)
2005- Büyük Kaçış (Dizi)
2005 - Grey's Anatomy (Dizi)
2004 - ER (Dizi)
2004 - Asylum
2003- Normal
2001- Çılgın konuklar
2001- Madison
2000- Early Edition (Dizi)
1999- The Straight Story
1993- Welcome to the Max
Ünlü oyuncu Heitz hayatını kaybetti
Popüler dizilerden Big Bang Theory, Grey’s Anatomy, Prison Break, Glee ve CSI serilerinde rol alan 78 yaşındaki ABD’li ünlü aktris Jane Galloway Heitz hayatını kaybetti.
Jane Galloway Heitz, 78 yaşında hayata veda etti. Usta oyuncunun ölüm haberini ailesi duyurdu. Oyuncunun cenaze töreninin 30 Kasım’da, Illinois’da gerçekleştirileceği açıklandı.
Etiketler : Galloway Heitz,