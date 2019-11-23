Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jane Galloway Heitz, 78 yaşında hayata veda etti. Usta oyuncunun ölüm haberini ailesi duyurdu. Oyuncunun cenaze töreninin 30 Kasım’da, Illinois’da gerçekleştirileceği açıklandı.



Henüz 20’li yaşlarındayken Chicago’da bir oyunculuk ve yetenek ajansı kuran Heitz, Stephen Colbert, Steve Carell ve Richard Kind gibi isimleri parlatmayı başardı.



1997 yılında ajansını sattıktan sonra oyuncu olmaya karar veren Heitz birçok yapımda yer alarak izleyicinin gönlünde taht kurdu. Heitz’ın yer aldığı ilk yapım David Lynch’in yönettiği The Straight Story oldu. 1999 yılında vizyona giren filmde Heitz, Sissy Spacek ve Richard Farnsworth’ün karakterlerinin komşusunu canlandırmıştı.



JANE GALLOWAY HEITZ'IN ROL ALDIĞI PROJELER



2009-2015- Glee (Dizi)

2013- Blood Shot

2013- Save Me (Dizi)

2013- Legit (Dizi)

2012- Utanmaz (Dizi)

2011- Circling the Drain

2010- Hawthorne (Dizi)

2009- Kanıt Peşinde (Dizi)

2009- The Big Bang Theory ((Dizi

2008- The Cleaner (Dizi)

2008- Miss Guided (Dizi)

2007- Moonlight (Dizi)

2007- Monk (Dizi)

2007- Side Order of Life (Dizi)

2007- Code Blue

2007- Katilimi tanıyorum

2005- Without a Trace (Dizi)

2005- Büyük Kaçış (Dizi)

2005 - Grey's Anatomy (Dizi)

2004 - ER (Dizi)

2004 - Asylum

2003- Normal

2001- Çılgın konuklar

2001- Madison

2000- Early Edition (Dizi)

1999- The Straight Story

1993- Welcome to the Max