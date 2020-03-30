Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümit Tanrıseven İSTANBUL - Sanatçı Halûk Levent’in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği, koronavirüs sebebiyle ekonomik zorluklar yaşayan ailelere ulaşmak için sosyal medya üzerinde “Dayanışma Günleri” kampanyası düzenledi. Levent’in bu sosyal sorumluluk projesi, hedefine ulaştı ve çok sayıda ünlü sanatçı ve sporcu, verdikleri maddi destekle binlerce aileye gıda paketi desteğinde bulundu. Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer 1.000, şarkıcı ve oyuncu Murat Boz 1.000, şarkıcı Seda Sayan 360, oyuncular Nurgül Yeşilçay 100, Aras Bulut İynemli 100, Can Yaman 50, Kaan Yıldırım 30, Onur Saylak 20, İbrahim Çelikkol 20; şarkıcılar Hande Yener 100, Derya Uluğ 30, Merve Özbey 20 ailenin iki aylık gıda paketini karşılayacaklarını açıkladı. Futbolcular

Caner Erkin ile eşi Şükran Ovalı 1.000, Merih Demiral 500, Mehmet Topal 300, Umut Nayır 300, Cenk Tosun 250 ailenin ve spor dünyasından birçok isim, iki aylık gıda paketini karşılayacaklarını beyan etti. Toplam 5 bin 100 aileye ulaşan kampanya, dağıtım sıkıntısı sebebiyle şimdilik noktalandı. İkinci etapta da beş bin aile için yardım toplanması planlandığı ifade edildi. Derneğin Başkanı Halûk Levent “Bugünleri hep birlikte birbirimize destek olarak atlatacağız. Bütün dostlarımıza teşekkür ediyorum. Haftaya yeniden 5 bin ya da 10 bin aileye ulaşmak istiyoruz” dedi.



AKÇIL’DAN ÇAĞRI:

Evde Kal ama seyirci kalma!

Koronavirüs sebebiyle kendilerini eve kapatan ünlüler, ‘Evde kal’ çağrılarına devam ediyor. ‘Evde Kal’an sanatçı Sinan Akçıl, meslektaşları arasında bir hareket başlattı. Sanatçılara çağrıda bulunan Akçıl, Instagram hesabından “Evde kal ama olaylara seyirci kalma.. Herkesten bir adım görmek isterim, gizli değil açık açık yapılsın ki örnek olsun” notuyla şöyle bir paylaşım yaptı: Şarkıcı ve oyuncu arkadaşlarım, sadece ‘anons’ edip ‘uyararak’ olmaz bu iş. Herkes bir adım öteye götürsün duyarlılığını, ülkesine ve bükülerine olan sevgisini. Ben kendi adıma ilk adımı atıyorum. 60-65 yaş üstü ihtiyacı olan 1.000 kişiye yardım yapmak istiyorum. Gerekli paketleri hazırlatıyoruz. Un, makarna, pirinç, su, meyve suyu ve kolonya dâhildir hazırlanan paketlerde. Hazırlayıp İçişleri Bakanlığımıza teslim edeceğiz, onlar da gereken kişilere ulaştıracak...



VİRÜS GİBİ YAYILIYOR

Meydan okuyorum:Kira benden

Koronavirüsün Türkiye’de ilk görüldüğü günlerde sosyal medyadan açıklama yapan oyuncu Ezgi Mola, iki kiracısını arayıp nisan ayı için kira almayacağını söylediğini açıkladı. Bunun bir kampanyaya dönüşmesini istediğini belirten Ezgi Mola’nın çağrısı karşılık buldu. İlk destek Tolgahan Sayışman’dan geldi. Sayışman, kiracısından nisan için kira bedeli almayacağını açıkladı. Fenomen Atakan Özyurt ise bu yardımı meydan okumaya çevirdi. Özyurt, ‘Kira Benden’ diyerek başlattığı yeni akımda maddi zorluk çeken bir ailenin bir aylık kirasını ödeyeceğini duyurdu. Özyurt, İdo Tatlıses’e meydan okudu. Sosyal medyadan açıklama yapan Tatlıses ise 10 ailenin aylık kirasını üstlenmek istediğini belirterek kampanyaya Edis’i davet etti. Tatlıses’in davetine cevap veren Edis ise beş ailenin kirasını karşılamaya hazır olduğunu belirtti. Kampanyaya Arda Turan, Emre Çolak, Burak Yılmaz, Aybüke Albere ve Zeynep Bastık’tan da destek geldi.