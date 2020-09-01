Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

5 yaşındaki Nil Rona’nın ilk stüdyo deneyimi olan parça, gitar ağırlıklı rock sounda sahip samimi bir şarkı olarak müzikseverlere sunuluyor. “Mavi”, Nil Rona’nın ağzından kız kardeşi Leyla Ada’ya dökülen içten ve duygu dolu sözleriyle kalplere dokunuyor.



İki kardeşin birbirine olan sevgi ve bağlılığı üzerine olan parçanın sözü ve müziği Gökhan Türkmen’e, düzenlemesi ise Bora Çifterler ‘e ait. Kardeşi Leyla Ada’nın ultrason görüntüsüne heyecan ve sevgiyle bakan Nil Rona’nın yer aldığı “Mavi” parçasının kapak tasarımı yine Morespace Studio’ya ait.



Gökhan Türkmen kızlarıyla kamera karşısında

Ailenin ve sevginin gücünü temsil eden, doğada kökleriyle yaşama hayat veren koca bir ağacın etrafında çekilen klibin yönetmenliğini Bora Çifterler üslendi. Klipte Gökhan Türkmen kızları Nil Rona ve Leyla Ada ile birlikte kameraların karşısına geçti. Eğlenceli ve samimi klip dijital platformlarda yerini aldı.