Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı sevilen dizide Boncuk karakteriyle adından söz ettiren Burcu Biricik diziye veda ettiğini duyurdu. Sosyal medya uygulaması Instagram üzerinden veda paylaşımı yapan başarılı oyuncu “Benim canım Boncuk’um sen hep yanı başımda, sağımda, solumda duracaksın seni hayatta yalnız bırakmam artık ve diğer bütün canım Boncuk kadınlarım bilin ki hiç biriniz, hiç birimiz yalnız değiliz. Bizi sevgi kurtaracak!” notunu düştü.