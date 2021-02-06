Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı sevilen dizide Boncuk karakteriyle adından söz ettiren Burcu Biricik diziye veda ettiğini duyurdu. Sosyal medya uygulaması Instagram üzerinden veda paylaşımı yapan başarılı oyuncu “Benim canım Boncuk’um sen hep yanı başımda, sağımda, solumda duracaksın seni hayatta yalnız bırakmam artık ve diğer bütün canım Boncuk kadınlarım bilin ki hiç biriniz, hiç birimiz yalnız değiliz. Bizi sevgi kurtaracak!” notunu düştü.
Kırmızı Oda’da sevenlerini üzecek veda
06.02.2021 - 12:21 | Son Güncelleme: 06.02.2021 - 12:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Binnur Kaya’nın başrolünü oynadığı TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kırmızı Oda’da beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor.
Etiketler : Kırmızı Oda,binnur kaya,
765568 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/765568.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER