Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarının sevilen dizisi Akıncı’nın oyuncu kadrosu genişliyor. Diziye O Hayat Benim ve İstanbullu Gelin gibi başarılı projelerde yer alan 26 yaşındaki oyuncu Hira Koyuncuoğlu dahil oldu. Başarılı oyuncu dizide Komiser Yardımcısı Güneş Erden rolünü oynayacak. Birçok olayın aydınlatılmasına yardımcı olacak olan karakter, ekibin en önemli parçalarından biri haline gelecek.