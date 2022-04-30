Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu Etiler’de bir restoran çıkışı kameralara takıldı. Mekandan oldukça keyifli çıkan İmirzalıoğlu, bir anda karşısında öfkeli vatandaşlarla karşılaştı. Neye uğradığını şaşıran ünlü oyuncunun bir anda keyfi kaçtı.

VATANDAŞLAR HESAP SORDU

TV100’ün haberine göre, Kenan İmirzalıoğlu’nun şoförü muhabirlere görüntü aldırmamak için arabayı mekanın önüne ters bir şekilde bırakınca trafik felç oldu. Arabalardan inen vatandaşlar söylenmeye başladı. İki kadın sürücü ise ünlü oyuncunun yanına giderek kendisine hesap sordu.

“SİZİN İÇİN Mİ BU REZALET! TRAFİĞİN HALİNE BAKIN”

Sinirli vatandaşlar, İmirzalıoğlu’na “Sizin için mi bu rezalet? Trafiğin haline bakın! Müsaade edin, yol kapanıyor” diyerek tepki gösterdi.

“YARDIMCA GEREKEN UYARIYI YAPACAĞIM”

Ünlü oyuncu ise şoförünün yolu kapatmasına neden olduğu için vatandaşlardan özür diledi. Muhabirlere ise “Benimle alakası olmadığını gördünüz. Ben gereken uyarıyı yapacağım zaten yardımcıma” şeklinde konuştu.

O anlar objektiflere böyle yansıdı

Kenan İmirzalıoğlu'ndan hayranlarını üzecek haber Bir süredir "Gri" isimli dizi ile setlere geri döneceği düşünülen Kenan İmirzalıoğlu'ndan hayranlarını üzecek bir haber geldi. Ünlü oyuncunun söz konusu projede yer almaktan vazgeçtiği ortaya çıktı.

Kenan İmirzalıoğlu yeni diziyle setlere dönüyor Uzun süredir Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programını sunan Kenan İmirzalıoğlu setlere dönüyor. Ünlü oyuncu yeni bir dizi projesi için yeşil ışık yaktı.