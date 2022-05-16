Türkiye Gazetesi

Başrollerini Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar, gibi ünlü isimlerin paylaştığı TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, final yapıyor. Sevilen dizinin çekimleri iki hafta sonra tamamlanacak. Dizinin çekildiği bina ise satışa çıkıyor. Tarihi bina için 7 milyon dolar yani 108 milyon TL isteniyor.

BÜLENT ERSOY ALMAK İSTİYOR

Posta gazetesinden Suna Akyıldız'ın haberine göre, ünlü sanatçı Bülent Ersoy, Beyoğlu Jurnal Sokak'taki Temel Apartman’ın satışa çıkarıldığını duyunca harekete geçti. Dizinin hayranı olan Ersoy, binayı satın almak için görüşmelere başladı.

190 METREKARELİK 12 DAİRESİ VAR

Söz konusu bina 1900'lü yılların başında inşa edildi. Apartmanın tarihi bir önemi de var. Temel Apartman, 100 yıl önce Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid tarafından İstanbul'a getirtilen İtalyan müzisyenlerin konaklaması amacıyla yapılmış. Binada İtalyan mimar ve mühendislerin emeği var.

İtalya'dan getirtilen inşaat malzemeleri kullanılan 7 katlı binanın 190'ar metrekarelik 12 dairesi var. Temel Apartman aynı zamanda İstanbul'da ilk kez asansör ve kalorifer kullanılan bina. Öte yandan ünlü İtalyan müzisyen Giuseppe Donizetti’nin 1800’lü yıllarda bu binada oturduğu söyleniyor.

Masumlar Apartmanı'ndan izleyiciyi üzen karar! Final tarihi açıklandı TRT ekranlarında yayınlanan ve reytinglerde üst sıralarda yer alan Masumlar Apartmanı dizisinden izleyicisine üzen bir haber geldi. Dizinin final tarihi belli oldu

Masumlar Apartmanı dizisinde Selami Şahin sürprizi Usta sanatçı Selami Şahin, sevilen dizi Masumlar Apartmanı’na konuk oldu. Şahin, dizide en sevilen şarkılarından biri olan 'Gitme Sana Muhtacım'ı seslendirdi.