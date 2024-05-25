Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Bahar Candan, cezaevinde kendini yaralayarak hastaneye kaldırıldı

Bahar Candan, cezaevinde kendini yaralayarak hastaneye kaldırıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bahar Candan, cezaevinde kendini yaralayarak hastaneye kaldırıldı
Dolandırıcılık, Kara Para Aklama, Bahar Candan, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kara para aklama ile suç örgütüne üye olma suçlarından tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Bahar Candan, Silivri'de kaldığı ceza evinden kendini yaraladı. Candan, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilen Bahar Candan, gün içerisinde kendini yaraladı. Candan'ın kaldığı cezaevinde kendine zarar vermesi ise, gündeme bomba gibi düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Silivri'de cezaevinde bulunan Bahar Candan'ın kendisini yaraladığı bilgisine ulaşıldı. Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Candan’ın tedavi altına alındığı öğrenildi. Sağlık durumu ile ilgili ayrıntılı açıklama bekleniyor.

DAVADA NE OLDU?

İddianamede Bahar Candan’ın 'suç örgütüne üye olmak' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan ise 2 kez 12 yıldan 40 yıla kadar olmak üzere toplamda 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Nihal Candan’ın ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İki kardeş tutuklanarak Silivri'de bulunan cezaevine gönderildi.

Bahar Candan, cezaevinde kendini yaralayarak hastaneye kaldırıldı - 1. Resim

KARDEŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak kardeşlerden Nihal Candan, anoreksiya rahatsızlığı yaşayarak 37 kiloya düşmesi nedeniyle geçtiğimiz haftalarda tahliye edilmişti.

 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Bonucci'nin futbolu bırakacağını açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yiğit Kirazcı’dan Kızılcık Şerbeti’ne veda! Yeni projesi belli oldu - MagazinKızılcık Şerbeti’ne veda! Yeni projesi belli olduİddialar doğru çıktı, ilk fotoğraf geldi! Somer Sivrioğlu ile Ayşe Özyılmazel birlikte - Magazinİddialar doğru çıktı, ilk fotoğraf geldiKızılcık Şerbeti’nin son bölümünde ortalık karıştı! Senaryo ifşa oldu, yeni bölümde Nilay’a büyük şok - MagazinDizinin sonunda ortalık karışmıştı! Yeni bölüm ifşa oldu‘Marnalı’ dizisi yakında başlıyor! Başrolde Gürkan Uygun var, seyirci ekran başına kilitlenecek - MagazinTRT'ye yeni dizi! Yakında başlıyor, seyirci çok sevecekSurvivor All Star’da duygusal veda! Elenen isim ‘Şans benim yanımda değildi’ diyerek sitem etti - MagazinSurvivor'da duygusal veda: Şans benim yanımda değildiBir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Fatma Karanfil entübe edildi - MagazinKanser tedavisi gören usta oyuncudan kötü haber
Sonraki Haber Yükleniyor...