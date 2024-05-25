Bahar Candan, cezaevinde kendini yaralayarak hastaneye kaldırıldı

Rusya, Ukrayna'da bir hipermarketi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya, Ukrayna'da bir hipermarketi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kara para aklama ile suç örgütüne üye olma suçlarından tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Bahar Candan, Silivri'de kaldığı ceza evinden kendini yaraladı. Candan, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilen Bahar Candan, gün içerisinde kendini yaraladı. Candan'ın kaldığı cezaevinde kendine zarar vermesi ise, gündeme bomba gibi düştü.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Silivri'de cezaevinde bulunan Bahar Candan'ın kendisini yaraladığı bilgisine ulaşıldı. Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Candan’ın tedavi altına alındığı öğrenildi. Sağlık durumu ile ilgili ayrıntılı açıklama bekleniyor.

DAVADA NE OLDU?

İddianamede Bahar Candan’ın 'suç örgütüne üye olmak' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan ise 2 kez 12 yıldan 40 yıla kadar olmak üzere toplamda 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Nihal Candan’ın ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İki kardeş tutuklanarak Silivri'de bulunan cezaevine gönderildi.

KARDEŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak kardeşlerden Nihal Candan, anoreksiya rahatsızlığı yaşayarak 37 kiloya düşmesi nedeniyle geçtiğimiz haftalarda tahliye edilmişti.