Şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce ihbar edilen ünlü sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter, hakkında ortaya atılan “yasaklı madde kullanımı” iddialarına yaptırdığı testle cevap verdi, sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Tuğberk Yağız Gülter, hakkında çıkan yasaklı madde iddialarını sosyal medyadan cevapladı. Yaptırdığı testlerin negatif çıktığını duyuran Gülter’in avukatı, asılsız ihbarlar için hukuki sürecin başlatıldığını söyledi.

SUÇ UNSURU BULUNMADI

Gülter’in avukatı aracılığıyla yapılan açıklamada, aileye yönelik yapılan ihbarların tamamen asılsız olduğu, yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı belirtildi. Yetkililer tarafından yürütülen incelemelerde de iddiaları destekleyen herhangi bir bulguya ulaşılamadığı kaydedildi.

YASAKLI MADDE TESTİ TEMİZ ÇIKTI

Açıklamada, hem Tuğberk Yağız Gülter’e uygulanan testlerin hem de evde yapılan kontrollerin temiz çıktığı vurgulanırken, yaşanan sürecin aileyi yıpratmaya yönelik bir karalama kampanyası olduğu ifade edildi.

Avukatın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“20 Aralık 2025 tarihinde, müvekkilim Tuğberk Yağız Hamza Gülter ve ailesine yönelik, hiçbir dayanağı olmayan asılsız ihbarlar yapılmıştır. İddialarda, müvekkilimin ve yakınlarının yasadışı maddeler kullandığı ve bunları ikametgahlarında bulundurduğu öne sürülmüş, merhume anneleri Gül Tut’un hatırasına ve mirasına yönelik iftiralar atılmıştır. Adli makamlarca yürütülen kapsamlı soruşturma ve yapılan biyolojik testler sonucunda herhangi bir suç unsuruna veya yasaklı maddeye rastlanmamış; test sonuçları negatif çıkmıştır. Bu menfur iddialar, yalnızca bir ailenin yasını gölgelemeye yönelik mesnetsiz bir çabadır. Konuyla ilgili gerekli hukuki girişimler başlatılmıştır.”

Haberle İlgili Daha Fazlası