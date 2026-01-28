Güllü’nün oğlu Tuğberk sosyal medyadan paylaştı! Yasaklı madde sonucu belli oldu
Şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce ihbar edilen ünlü sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter, hakkında ortaya atılan “yasaklı madde kullanımı” iddialarına yaptırdığı testle cevap verdi, sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Tuğberk Yağız Gülter, hakkında çıkan yasaklı madde iddialarını sosyal medyadan cevapladı. Yaptırdığı testlerin negatif çıktığını duyuran Gülter’in avukatı, asılsız ihbarlar için hukuki sürecin başlatıldığını söyledi.
SUÇ UNSURU BULUNMADI
Gülter’in avukatı aracılığıyla yapılan açıklamada, aileye yönelik yapılan ihbarların tamamen asılsız olduğu, yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı belirtildi. Yetkililer tarafından yürütülen incelemelerde de iddiaları destekleyen herhangi bir bulguya ulaşılamadığı kaydedildi.
YASAKLI MADDE TESTİ TEMİZ ÇIKTI
Açıklamada, hem Tuğberk Yağız Gülter’e uygulanan testlerin hem de evde yapılan kontrollerin temiz çıktığı vurgulanırken, yaşanan sürecin aileyi yıpratmaya yönelik bir karalama kampanyası olduğu ifade edildi.
Avukatın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: