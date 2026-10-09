Hamid Yorulmaz için üzen gelişme! Müge Anlı doktorunun açıklamasını paylaştı: Donör bulunsa bile…
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında biyolojik babasını bulmak ve ilik nakli olabilmek için mücadele eden 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'dan üzen bir haber geldi. Müge Anlı, doktorlarla yapılan görüşmenin ardından genç adamın sağlık durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı. Açıklamalar, uygun donör bulunmasının nakil için tek başına yeterli olmadığını ortaya koydu.
Müge Anlı’daki Hamid Yorulmaz, talasemi hastalığı nedeniyle düzenli kan nakli görüyor ve ilik nakli olabilmek için biyolojik babasını arıyordu.
DNA TESTİ HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, doğuştan gelen Akdeniz anemisi (talasemi) nedeniyle tedavi görüyor. Üç yaşındayken annesi Nihal Beyit tarafından bırakılan Hamid, babası olarak bildiği Mehmet Sağbaş ile dedesi ve ninesinin yanında büyüdü. Henüz 13 yaşındayken komaya giren genç adam için ilik nakli araştırılırken yapılan testlerde uyumsuzluk tespit edildi. Ardından gerçekleştirilen DNA testi, Mehmet Sağbaş'ın Hamid'in biyolojik babası olmadığını ortaya çıkardı.
ANNESİ TUTUKLANDI
Hayatını haftalık kan nakilleriyle sürdüren Hamid, nakil sürecini ilerletebilmek ve biyolojik babasına ulaşmak amacıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. “Ölmek istemiyorum” sözleriyle izleyenleri duygulandıran genç adamın dosyası üzerine savcılık harekete geçti; annesi ve dayısı gözaltına alındı.
Annesinin işaret ettiği kişinin canlı yayına katılmasıyla dosyada yeni gelişmeler yaşanırken Sağlık Bakanlığı da Hamid'in tedavi süreci için devreye girdi.
SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ ÜZEN GELİŞME! DONÖR BULUNSA BİLE...
Öte yandan Müge Anlı, biyolojik babasını ilik nakli için arayan Hamid Yorulmaz’ın sağlık durumuna ilişkin son gelişmeleri paylaştı:
Müge Anlı'nın aktardığı bilgilere göre Hamid'in vücudundaki demir yükünü gösteren ferritin değeri, nakil açısından istenen seviyede bulunmuyor. Bu durum, uygun bir donör tespit edilse dahi ilik naklinin genç adam için risk oluşturabileceğine işaret ediyor.
İLAÇ TEDAVİSİNİ VE KAN NAKİLLERİNİ AKSATMAMASI ŞART
Doktorların değerlendirmesine göre bu tablonun önümüzdeki birkaç yıl içinde değişmemesi de ihtimaller arasında yer alıyor. Bu nedenle Hamid'in ilaç tedavisini düzenli sürdürmesi ve kan nakillerini aksatmaması gerekiyor.
İKİ YILDIR İLAÇLARINI KULLANMAMIŞ
Öte yandan değerlendirmede, Hamid'in yaşam süresine ilişkin kesin bir değerlendirme yapılamayacağı vurgulandı. Sağlık güvencesi bulunmadığı için yaklaşık iki yıldır ilaçlarını kullanamadığı belirtilen gencin, tedavisindeki aksama nedeniyle sağlık durumunun olumsuz etkilendiği ifade edildi. Hamid'in ilaç tedavisine yeniden başlaması ve tedavi sürecini düzenli şekilde sürdürmesi gerektiği kaydedildi.
MÜGE ANLI'DAN TEPKİ
Hamid'in yaşadığı sağlık sorunları ve biyolojik babasına ulaşma sürecinin uzaması, programda gündeme geldi. Müge Anlı, sürecin daha önce çözüme kavuşması halinde genç adamın tedavisinin farklı bir noktada olabileceğine dikkat çekti.
“BU ÇOCUK İYİLEŞMİŞ OLACAKTI!”
Yaşananlara tepki gösteren Müge Anlı, “Şu baba meselesi iki yıl önce halledilseydi, ‘Hakime gideyim, savcıya gideyim’ denmeseydi, Nihal Hanım, bu çocuk iyileşmiş olacaktı” ifadelerini kullandı.
BİYOLOJİK BABASI OLDUĞU İDDİA EDİLEN KİŞİDEN TELEFON
Hamid'in önceki gün programa katılmaması üzerine, biyolojik babası olduğu öne sürülen kişinin endişelendiği belirtildi. Söz konusu kişinin, Hamid'in sağlık durumunu öğrenmek amacıyla Müge Anlı'nın ekibiyle iletişime geçtiği aktarıldı.