Hamid Yorulmaz için üzen gelişme! Müge Anlı doktorunun açıklamasını paylaştı: Donör bulunsa bile…

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında biyolojik babasını bulmak ve ilik nakli olabilmek için mücadele eden 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'dan üzen bir haber geldi. Müge Anlı, doktorlarla yapılan görüşmenin ardından genç adamın sağlık durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı. Açıklamalar, uygun donör bulunmasının nakil için tek başına yeterli olmadığını ortaya koydu.