Acun Ilıcalı’nın kızı Banu Ilıcalı, ikinci bebeği Ela’yı kucağına alarak yeniden anne olmanın sevincini yaşadı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ise “ilk göz ağrım” dediği dünyaya getirmesiyle ikinci kez dede olmanın heyecanını paylaştı.

Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı, ikinci kez doğum yaptı. Ünlü televizyoncunun ailesine katılan yeni üyeyle birlikte Acun Ilıcalı da ikinci kez dede oldu.

2020 YILINDA İLK KEZ ANNE OLMUŞTU

Banu Ilıcalı, 2016 yılında Efe Ceyhun ile dünya evine girmiş ve çiftin ilk çocukları Begüm, 2020 yılında dünyaya gelmişti.

Ailenin mutluluğu, ikinci çocuk haberinin gelmesiyle bir kez daha taçlandı. Sosyal medya üzerinden sevincini paylaşan Ilıcalı ailesi, ikinci bebeğin dünyaya geldiğini duyurarak takipçileriyle sevinçlerini paylaştı.

Acun Ilıcalı - Begüm - Banu Ilıcalı - Efe Ceyhun

‘ELA’ ADINI VERDİLER

Bu özel anları yaşayan Acun Ilıcalı’nın ailenin yeni üyesi için büyük bir mutluluk yaşadığı öğrenildi. Banu Ilıcalı ve eşi Efe Ceyhun, ikinci çocukları için “Ela” ismini tercih etti.

Ela bebek, Ilıcalı ailesinin en küçük ferdi olarak dünyaya gelerek hem Ilıcalı hem de Ceyhun ailelerinde büyük bir mutluluğa vesile oldu. Ailelerin uzun süredir merakla beklediği doğum haberi, yakın çevrede sevinçle karşılandı.

Ela; "sarıya çalan yeşil/ kahverengi renk" ,"bir göz rengi" "uzlaştırıcı, arabulucu kimse, bir işi birlikte yapan kişi" anlamına gelir.

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Minik Ela’nın dünyaya geldiğinin duyulmasıyla birlikte aile üyeleri, yakın dostlar ve sevenleri tebrik mesajlarını peş peşe iletmeye başladı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan mutluluk dolu mesajlar, iki ailenin yaşadığı daha da pekiştirdi.

MELİN ÖZTÜRK

Haberle İlgili Daha Fazlası