Ünlü sanatçı Mazlum Çimen, doğum gününde kalp krizi geçirdiğini açıkladı. 66 yaşındaki ünlü isim, sağlık durumunu da sevenleriyle paylaştı.

Ücreti ödemeden kaçmaya kalkan kadınla taksici arasında ilginç diyalog: Geceme eşlik etmek isteyen var mı?

Ücreti ödemeden kaçmaya kalkan kadınla taksici arasında ilginç diyalog: Geceme eşlik etmek isteyen var mı?

66 yaşındaki ünlü sanatçı Mazlum Çimen, kalp krizi geçirdi. Doğum gününü hastanede geçirmek zorunda kalan Çimen, son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı.

"TEKRAR DOĞMAK DA BANA YAKIŞIR"

Çimen, "Hem de doğum günümde bir kriz, bir stent, yeniden doğdum, doğum gününde tekrar doğmak da bana yakışır. Soran sormayan herkese selam, iyiyim" ifadelerini kullandı.