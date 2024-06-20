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Mazlum Çimen kalp krizi geçirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mazlum Çimen kalp krizi geçirdi

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü sanatçı Mazlum Çimen, doğum gününde kalp krizi geçirdiğini açıkladı. 66 yaşındaki ünlü isim, sağlık durumunu da sevenleriyle paylaştı.

66 yaşındaki ünlü sanatçı Mazlum Çimen, kalp krizi geçirdi. Doğum gününü hastanede geçirmek zorunda kalan Çimen, son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Mazlum Çimen kalp krizi geçirdi - 1. Resim

"TEKRAR DOĞMAK DA BANA YAKIŞIR"

Çimen, "Hem de doğum günümde bir kriz, bir stent, yeniden doğdum, doğum gününde tekrar doğmak da bana yakışır. Soran sormayan herkese selam, iyiyim" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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