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Tarkan ve Ceza aynı sahnede! Adana'da iki isim hayranlarıyla buluştu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Magazin Haberleri  / Anadolu Ajansı

 Adana'da sanatçılar Tarkan ve Ceza konser verdi.

Merkez Çukurova ilçesindeki TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konsere çok sayıda kişi katıldı.

Sevilen şarkılarını müzikseverler için seslendiren Tarkan ve Ceza'nın performanslarını dinleyiciler cep telefonlarıyla kaydetti.

Katılımcılar, konserin sonunda sanatçıları alkışladı.

 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Anadolu Ajansı
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