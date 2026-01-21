Nusaybin–Kamışlı sınır hattında, terör örgütü YPG yanlıları tarafından Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırı, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Çok sayıda ünlü isim, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla çirkin olayı kınadı.

MUSTAFA SANDAL: Türk bayrağını indirmek; bu milletin onuruna, tarihine ve şehidine alçakça meydan okumaktır! O bayrak, uğruna can verilmiş kutsal bir emanettir! Buna cüret edenlere Türk milletinin tavrı ve tepkisi hep en ağır şekilde olmuştur! Bu yapılan affedilemez, mazur görülemez, geçiştirilemez! Türk bayrağına saygısızlık eden, karşısında bu milletin durduğunu aklına yazmalı!

MURAT EVGİN: Nusaybin’de Türk Bayrağı’na yapılan aşağılık saldırıyı kınıyorum.

ASLI HÜNEL: Sana olan sevgiyle saygıyla büyüdüm. Seninle övünürüm. Senin gölgende hürüm. Bu bayrak bir annenin duası, bir askerin vedası, bir milletin kalp atışıdır.

YAŞAR ALPTEKİN: Bayrak candır, bayrak namustur. Bir milletin onuru, geçmişi ve geleceğidir. Uğruna can verilen yere düşmesine gönül razı olunmayan kutsal bir değerdir.

GÜLBEN ERGEN: Dünyanın en güzel bayrağına saygıda kusur eden bu toparlaklarda yaşamasın.

ESRA EROL: Rengini şehit anından alan al bayrağımıza uzanan eller kırılır. Tarihimiz böyle yazar, böyle de yazmaya devam edecektir.

