Birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde rol alan 75 yaşındaki usta oyuncu Ali Tutal, geçirdiği beyin kanaması sonrası kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Entübe edilen 76 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

‘Güneşi Gördüm’, ‘Mülteci’, ‘Hemşo’, ‘Tatlı Kaçıklar’ ve ‘Bereketli Topraklar Üzerinde’ gibi yapımlarda rol alan Ali Tutal’dan sevenlerini üzen bir haber geldi.

Ünlü oyuncudan üzen haber: Ali Tutal entübe edildi

ENTÜBE EDİLDİ

Rol aldığı projelerle adından söz ettiren oyuncu evinde geçirdiği beyin kanamasının ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Entübe edilen ve yoğun bakımda tedavisi süren Tutal’ın hayati riskinin devam ettiği belirtildi.

Öte yandan usta oyuncu geçtiğimiz mart ayında da kalp krizi geçirmişti.

GEÇMİŞ OLSUN PAYLAŞIMI

Öte yandan Film-San Vakfı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla usta oyuncu için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Vakfın açıklamasında, “Sanatçı dostumuz Ali Tutal’a acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

