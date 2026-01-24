'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, sosyal medya hesabından Yılmaz Güney’i sert sözlerle eleştirmişti. Yeni paylaşımında ise oyuncu Cüneyt Arkın ve Serdar Gökhan’ın fotoğraflarına yer vererek dikkat çeken bir paylaşım daha yaptı.

Türk bayrağı emojisiyle "Türkün hafızası kuvvetli olmalı, dostu düşmanı tanımalıdır" diyerek Yılmaz Güney’i "Terörist zihniyete sahip bir devlet düşmanıdır. Vatansızdır" sözleriyle topa tutan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım daha yaptı.

YILMAZ GÜNEY’İ YERDEN YERE VURDU

İstanbul’da "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasını yürüttüğü sırada ölümle tehdit edildiği görüntülerle gündeme gelen Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk’ün hafızası kuvvetli olmalı, dostu düşmanı tanımalıdır. Yılmaz Güney isimli şahıs, hakim katilidir. Terörist zihniyete sahip bir devlet düşmanıdır. Vatansızdır. Çocuklarınıza izletmeyin" ifadelerine yer verdi.

TÜRK SİNEMASININ VATANSEVER İSİMLERİNİ PAYLAŞTI

Sosyal medyada gündem olan bu paylaşımın ardından Savcı Yavuz Engin bir paylaşımda bulundu. Cüneyt Arkın ve Serdar Gökhan’ın fotoğraflarına X hesabından yer veren Engin, "Bir nesle Türk’ün gücünü yeniden hatırlatan, milli duygularımızı canlandıran, hakkı, adaleti, merhameti ve cesareti aşılayan; Türk sinemasının vatansever sanatçıları... İzleyelim, izletelim" notunu düştü.

TEHDİTLERE MEYDAN OKUMUŞTU

Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, Mustafa Kemal Zengin ve 12 sanığın yargılandığı 'Yenidoğan Çetesi' davasında sanıkların kendisini ve ailesini ölümle tehdit ettiğini belirterek, duruşmada, "16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar" sözleriyle dikkat çekmişti.

