Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avlu 25. yeni fragmanı yayınlandı mı aramaları sürerken Avlu son bölümde neler yaşandığı merakla sorgulanıyor. Star ekranlarının iddialı dizisi Avlu son bölümü ile yine herkesi merak içerisinde bıraktı. Avlu son bölümde; Deniz'in elindeki koz merak ediliyor. Azra'yı köşeye sıkıştıran Kudret oğlunun acısı içinher yöne saldırıyor. Zerrin'in ise tek gayesi ikisini de durdurmak... Peki avlu yeni fragmanı yayınlandı mı? Avlu son bölüm full izle youtube. Avlu yeni fragmanında yaşanacakları herkes merakla bekliyor. Avlu 25. yeni fragmanı ne zaman yayınlanacak? Avlu yeni fragman izle youtube... Avlu yeni bölümde yaşanacakları bekleyen izleyici şuan Avlu 25. yeni fragman, Avlu son bölüm full izle, Avlu youtube izle aramalarını yapıyor. Biz de sizler için avlu izle, avlu son bölüm izle full, avlu son bölüm youtube, avlu yeni fragman izle, avlu yeni fragman youtube aramalarını derledik. İşte Avlu 25.Yeni Fragman İZLE | Avlu 24.Son Bölüm Youtube Puhu Tv Full İzle | Deniz'in kozu ne?

Avlu 25.Yeni Fragman İzle

Avlu 24. Son Bölüm Full İzle

Avlu 24. son bölümde neler yaşandı?

Avlu son bölüm ile yine nefes kesti. Avlu 24. son bölümünde; Deniz için artık avluya geri dönüş vakti gelmiştir... Bir kez daha aynı koridorlardan geçecektir ama bu defa bambaşka biri olarak. İçeride onu iki büyük tehlike beklemektedir. Bir yanda onun firarı yüzünden başı belada olan Zerrin, diğer yanda evlat acısıyla perişan olmuş Kudret. Bu sırada Azra kardeşi Eylül için her çırpınışında biraz daha dibe batmakta, battıkça daha da öfkelenmektedir.

Avlu 23. bölümde neler yaşandı?

Deniz’in uzun zamandır sabırla beklediği gün gelmiş, kızının intikamını ne pahasına olursa olsun almıştır. Fakat şimdi herkes peşindedir ve zaman hızla aleyhine işlemektedir. Deniz’in önünde yapması gereken bir seçim ve halledilecek son bir şey daha vardır. Üstelik bu kez kendi için değil... Bu sırada içeride Kudret ve Azra birbirlerini mahvetmek için her an fırsat kollamaktadır. Zerrin, onları durdurmak ve üstü kapatılamaz bir olay yaşanmasını engellemek zorundadır. Ancak Deniz’in elindeki koz onu her şeyden önce kendini kurtarmaya mecbur bırakacaktır...