Arka Sokaklar 499. bölüm izle, Arka Sokaklar 499. bölüm full tek parça izle, Arka Sokaklar son bölüm full izle, Arka Sokaklar 500. bölüm fragmanı izle... Kanal D ekranlarının yıllara meydan okuyan dizisi Arka Sokaklar 500. bölüme hazırlanıyor! Bu hafta 499. bölümü ile ekranlara gelecek olan dizide neler olacak merakla bekleniyor. Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanlarında ekip, Zeyno'ya ulaşmak için çabalıyor! Rıza Baba'nın torununa ulaşılabilecek mi? Arka Sokaklar canlı izle, Arka Sokaklar 499 bölüm full tek parça izle Kanal D... Arka Sokaklar 14 Aralık bölümü ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...

ARKA SOKAKLAR 499. BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLE (ARKA SOKAKLAR İZLE)

ARKA SOKAKLAR 498. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Pınar kızının bulunamamasına daha fazla dayanamaz ve bir viyadüğe çıkarak intihar etmeye kalkışır. Ali, karısının yaşadığı duruma çok üzülür ve kızını kurtaramadığı için kendisini suçlamaktadır.

Ekip Derman’ın adamlarından bir adres bulmuştur; ancak adres tuzaktır. Etrafta snipperlar beklemektedir. Ekip sağ salim çıkabilecek midir? Rıza mahkemeye çıkacaktır ve Altan’ın vereceği ifade çok önemlidir. Altan Rıza’nın aleyhine ifade vereceğini ve böylece ekiptekilerden ve Rıza’dan intikamını alacağını düşünmektedir. Mahkeme günü gelmiştir ve herkes hakimin vereceği karara kilitlenmiştir. Beklenmedik bir gelişme mahkemenin tüm seyrini değiştirmek üzeredir.

Arka Sokaklar'ın Meryem'i Demet Gül kimdir, kaç yaşında?

Kanal D’nin, beğeni ile izlenen dizisi "Arka Sokaklar"ın oyuncu kadrosuna ünlü oyuncu Demet Gül katıldı. Hüsnü Komiser ile yakınlaşacak olan Meryem'e hayat verecek olan başarılı oyuncu ilk bölümden itibaren dizide ses getirecek. İşte Arka Sokaklar'a katılan Demet Gül'ün daha önce yer aldığı projeler...

Dizinin bu hafta ekrana gelecek olan bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan Demet Gül, Hüsnü Çoban’ın oturduğu mahalleye yeni taşınan cilveli komşusu Meryem’i canlandıracak. Peki, Demet Gül kimdir?

1982 yılında Almanya'da doğan Demet Gül, Otto- Falckenberg-Schule München Sahne Sanatları Performans Bölümü mezun oldu. 2014 yılında Ulan İstanbul dizisinde canlandırdığı Maşuka karakteriyle Türkiye'de çıkış yapan Demet Gül ardından Eğlendirme Dairesi ve Aşk Laftan Anlamaz yapımlarında rol aldı.

Almanya'da ise Mordkomission İstanbul serisi ve Notruf Hafenkante yapımlarıyla kitlelere ulaştı.

Beyaz perdede ise birçok ödüllü film Altın Ayı da prömyeri olan Almanya-Welcome to Germany filmiyle büyük başarı yakaladı.

Anduni, Lovelab, Einmal Hans Mit Schafer Soße, hem senaryo, başrol ve yapımcılığı üstlendiği kısa film The House in the Envelope, 8 Saniye, Vergesst Mich Nicht, Küçük Esnaf, Müthiş Bir Film, Maide'nin Altın Günü filmlerinde de oynadı. Kendi yazdığı senaryoları da bulunan Demet Gül'ün rol aldığı tiyatro ve opera oyunları ise; Kanakstar, La Traviata, Der Wolf İst Tot, Battle of the Teutoburg Forest, Abduction from the Seraglio, Down Understanding, Hands Around, A Dream Play, Urteile. Son olarak oyuncu Keşke Hiç Büyümeseydik'te Şennur karakterini canlandırmıştır. Demet Gül, Arka Sokaklar 500. bölümde Hüsnü Çoban'ın oturduğu mahallede cilveli Meryem'i canlandıracak.