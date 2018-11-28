Kaşıkçı’nın öldürülme anında kaydedilen ses kayıtlarını dinlediğini dile getiren Çavuşoğlu şunları söyledi: Gizli servisler kaynaklarını açıklamıyorlar. Ancak ben bunları dinledim. Kaşıkçı 7 dakika içinde öldürülüyor. Bu kasıtlı bir cinayettir. Geri dönmeye ikna edemedikleri için öldürme kararını vermediler. Adli tıp uzmanının nasıl talimat verdiği duyuluyor. Vücudu parçalarken müzik dinlemeliymiş. Bunu keyifle yaptığı anlaşılıyor. O, insanları parçalamayı seviyor. Bu iğrenç...
Bakan Çavuşoğlu: Kayıtları dinledim
28.11.2018 - 05:46 | Son Güncelleme: 28.11.2018 - 05:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği mülakatta Kaşıkçı cinayetine ilişkin konuştu.
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590766 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/590766.aspx
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