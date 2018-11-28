Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaşıkçı’nın öldürülme anında kaydedilen ses kayıtlarını dinlediğini dile getiren Çavuşoğlu şunları söyledi: Gizli servisler kaynaklarını açıklamıyorlar. Ancak ben bunları dinledim. Kaşıkçı 7 dakika içinde öldürülüyor. Bu kasıtlı bir cinayettir. Geri dönmeye ikna edemedikleri için öldürme kararını vermediler. Adli tıp uzmanının nasıl talimat verdiği duyuluyor. Vücudu parçalarken müzik dinlemeliymiş. Bunu keyifle yaptığı anlaşılıyor. O, insanları parçalamayı seviyor. Bu iğrenç...