Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de 49. Muhtarlar Toplantısı’nda konuştu. “Muhtarlarımızı üzen beni de üzer, memnun eden beni de memnun eder” diyerek sözlerine başlayan Erdoğan ‘’Külliyemizde misafir ettiğimiz muhtar sayımız 32 bini aştı. Seçimden önce muhtarlarımızın tamamına yakınıyla bir araya gelme hedefimize bir adım daha yaklaşmış bulunuyoruz. Kimse kalkıp da muhtarlarımız üzerinden spekülasyon yapmasın. İhtiyaç duyulan yerlerde muhtarlık binaları yapılmasıyla ilgili bir projeyi hayata geçiriyoruz” dedi.

%52,6’YA İHANET EDEMEZSİN

Toplantıda, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Benim cumhurbaşkanım değil” sözlerine cevap veren Erdoğan şunları söyledi: Bay Kemal, ben senin cumhurbaşkanın olmaya meraklı değilim, ben milletimin cumhurbaşkanı olarak seçildim. Yüzde 52,6 oy kim verdi milletim verdi. Sen, yüzde 52,6’ya ihanet edemezsin. Bugüne kadar ettiğin için bir yaraya merhem olmadın. 31 Mart’ta da olamayacaksın. Teröristlerle el ele kol kola gezene milletim yürü demez. Bay Kemal niye sen cumhurbaşkanı adayı olmadın? Sen karşımıza çıksaydın. Meşruiyet çok daha güzel olarak ortaya gelirdi. Genel başkan olduğun hâlde çıkmadın. Bu zat kaset kumpasıyla önü açılmış olsa da CHP kurultayında seçilip geldiği için meşru bir siyasetçi kendine göre. Bizim CHP delegelerinin iradesine saygımız vardır tercihlerine saygı duyuyoruz. Son seçimlerde 26 milyon 330 bin vatandaşımızın ortaya koyduğu iradeyi, yüzde 52,6’lık bir desteği meşru görmediğine göre demek ki bu zatın kafasında başka bir demokrasi tarifi bulunuyor. Onun için işte adamlarını ne yapıyor, ‘dökülün sokaklara’ diyor. Ama 15 Temmuz gecesinde de tankların arasından gelip geçip Bakırköy Belediyesi’ne sığınıyor ve o darbe girişimini tüm gece orada kahvesini yudumlayarak geçiriyor. Biz darbelere karşı milletimizle beraber tankların önünde dururuz. Teröristlere ‘arkadaşlar’ demek terör örgütüne destek vermek FETÖ gibi ihanet çetesinin taşeronluğuna soyunmak da bunların demokrasisine işarettir.

TASARRUFLA HİZMET GİTTİ

Gücünü ve meşruiyetini sandıktan alan milletin temsilcileri olarak sadece sizin ne dediğinize bakmakla mükellefiz. Attığımız her adımda milletimizden aldığımız desteğin hakkını vermeye çalışıyoruz. Yeni yönetim sisteminin ilk bütçesi Meclis’te kabul edildi. Her 100 liranın 86 lirası faiz ödemelerine gidiyordu. Bu oranı yüzde 10’lara kadar düşürdük. Buradan ettiğimiz tasarrufla Cumhuriyet tarihinde yapılanların üstünde bir hizmet götürdük. Geldiğimizde 25 havalimanı vardı ama şimdi 56 havalimanı var. En uzak yerde yarım saat 45 dakikada havalimanlarına ulaşabiliyoruz. Hastanesi, üniversitesi olmayan ilimiz yok.

EN GÜZEL CEVAP 31 MART'TA

Millet olarak bir olacağız bayrağımızı asla indiremeyecekler. Bu vatan topraklarını bugüne kadar bölemediler böldürmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin içinde devlet asla. Bu toprakları bölmeye yeltenenlere 31 Mart’ta en güzel cevabı sayenizde millet verecek.

BAŞKANLAR VE KAYMAKAMLAR SİZİN EMRİNİZDE

Muhtar kardeşlerim belediye başkanlarımız özellikle AK Partili belediye başkanları sizin emrinizdedir. Eğer bunu yapmıyorlarsa bu toplantı var ya sizlere dağıtılan formlara şikâyetlerinizi yazmalısınız. Kaymakamlar aynen sizin emrinizdedir. Aynı şekilde bakanım da bu talimatları onlara veriyor. Valiler de buna dâhil. Biz bu milletin efendisi değiliz hizmetkârıyız bizim farkımız bu.