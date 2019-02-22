Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

ANKARA

AK Parti’nin TBMM’deki grup salonunda yapılan temayül yoklamasında milletvekilleri TBMM Başkanı olarak görmek istedikleri ismi dağıtılan formlara yazarak, oy sandığına attı. Kulislerde Yıldırım’dan boşalan koltuk için AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, eski TBMM Başkan vekili Ahmet Aydın ve eski bakanlardan İsmet Yılmaz, Nabi Avcı ve Bekir Bozdağ’ın adı geçiyordu. Bu isimlerden bazılarının milletvekillerini arayarak destek istediği de belirtilirken, parti yönetiminin adaylık konusunda herhangi bir ismi işaret etmediği öğrenildi. Milletvekillerinin katıldığı temayül yoklamasına ilişkin formların, bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşliğinde sayılacağı öğrenildi. AK Parti’nin göstereceği Meclis Başkanı adayı ile ilgili başvurunun bugün veya başvurunun son günü olan yarın yapacağı belirtildi.

SEÇİM PAZAR GÜNÜ

TBMM’nin yeni başkanı için seçimler 24 Şubat Pazar günü yapılacak. Gizli oyla yapılacak seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilecek. Seçimin ardından TBMM Genel Kurulu, yerel seçimlerin sonrasına kadar çalışmalarına ara verecek.