Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki çukur olaylarını hatırlatarak “Bölücü terör örgütünün enkaza çevirdiği alanları tekrar ayağa kaldırdık” dedi. Mardin ve Siirt mitinglerinde halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlerin destek verdiği HDP ile işlerin yürümediğini belirterek “Bunlar, buralarda belediye başkanlığı yapmadı mı? Ama kayyuma devrettikten sonra şu Mardin’in çevresi nasıl değişti görüyorsunuz değil mi?” dedi.

Erdoğan, Güney Hızlı Tren Projesi ile Mardin’i Ankara ve İstanbul ile bağlayacaklarını aynı hattın Diyarbakır’dan da geçeceğini açıklayarak, şunları söyledi: Bakın terör ortadan kalkınca turist geliyor mu? Daha fazla gelecek. Turistin gelmesi demek, buradaki esnafımızın para kazanması demek. Yeter ki bu terör örgütünü şehrimize yaklaştırmayalım. Çünkü terörün olduğu yere ne turist gelir, ne yatırımcı. Mardin’i endüstri bölgesi ilan ediyoruz.

“Biz, ülkemizi, kardeşlikle, birlikle, beraberlikle, dayanışmayla, muhabbetle güçlendirmek istedikçe, birileri ısrarla bölücülük fitnesini içimize sokmaya ve büyütmeye çalışıyor” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

HANİ SEN ÜLKÜCÜYDÜN?

Ülkemizde 1984 yılından beri eylemler gerçekleştiren bir bölücü terör örgütü var. Bu örgüt, bugüne kadar en başta Kürt kardeşlerim olmak üzere sadece ülkemize ve milletimize zarar vermiştir. Bu örgütün hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin veya bölgemizdeki herhangi bir kesimin hakkını, hukukunu savunmak gibi bir derdi asla olmamıştır. Şimdi bir yalan uydurdular. Ben, güya HDP’ye oy veren Kürtleri terörist ilan ediyormuşum. Artık baktılar ki tutmuyor hiçbir şey, bu yalana başvurdular. Ama aynısını Meral Hanım da yapıyor. Meral Hanım da dün Denizli’de utanmadan, sıkılmadan benim Denizlili kardeşlerime ‘terörist’ dediğimden bahsediyor. Utan, utan, sen ne terbiyeden muafsın ya. Şu anda avukatlarımı da görevlendirdim. Asla ve kata. Benim işim yöneticilerle, halkımla değil. ‘Biz gücümüzü YPG, PYD, PKK’dan alıyoruz’ diyorlar. İşte terörist bunlar. Ben, bunlara terörist diyorum. Bundan daha güzel bir ifade olur mu? Bayan Meral Hanım rahatsız olmuş. İyi ki oldun. Hani sen geçmişin ülkücüsüydün, milliyetçiydin? Ne oldu da sana bu kadar değişiverdin?

AKŞENER’E SUÇ DUYURUSU

Erdoğan, partisinin Denizli mitinginde sarf ettiği sözler nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaretten” suç duyurusunda bulundu.