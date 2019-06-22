Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soylu, Ekrem İmamoğlu ve İsmail Küçükkaya görüşmesinin güvenlik kamerası görüntülerinin paylaşılmasına dair soru üzerine, birkaç ay önce güvenlik kamerası görüntüleriyle ilgili yayımlanan genelge hatırlatılarak “Genelgeyi iyi okuyun. O genelgeyi yukarıdan aşağıya İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal okursa o genelgenin neyi ifade ettiği ortaya konulur. Ama bir millet kandırılıyor ve bir millet aldatılıyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Küçükkaya ve Portakal’ın da milleti kandırdığını belirterek şöyle devam etti: “Portakal da İsmail Küçükkaya da İmamoğlu’nun valiye ‘it’ dediği görüntüleri gördüler ve paylaşmadılar. Vatandaş başka kaynaklardan aldı ve gördü. Ama onlar paylaşmadılar. Bu, vatandaşa yapılan son derece yanlış bir iştir. Bir ahlaksızlık yapılmış. Siz ahlaksızlığın ortaya çıkarılmasını eleştiriyorsunuz, ahlaksızları eleştirmiyorsunuz. Benim kanaatimce ahlaksızlığı eleştirin.”