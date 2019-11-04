Ziyarette komutanlardan Barış Pınarı Harekâtı’na dair bilgi alan Erdoğan’a; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik etti.
Başkomutan Suriye sınırında
04.11.2019 - 02:46 | Son Güncelleme: 04.11.2019 - 03:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa’ya gelerek, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığındaki Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekât Merkezini ziyaret etti.
Etiketler : erdoğan,cumhurbaşkanı erdoğan,
660392 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/660392.aspx
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