Ziyarette komutanlardan Barış Pınarı Harekâtı’na dair bilgi alan Erdoğan’a; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik etti.