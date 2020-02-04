Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna dönüşü uçakta yaptığı açıklamada, "Rusya ile şu aşamada bir çatışma ya da ciddi çelişki içerisine girmemize gerek yok. Rusya ile çok ciddi stratejik girişimlerimiz var." ifadelerini kullandı.

İdlib'deki saldırının İdlib mutabakatının açık bir ihlali olduğunu belirten Erdoğan, "Rejim için tabii ki bunun sonuçları da olacaktır." dedi.

Erdoğan, "Operasyonların bunlara (Esed rejimi) ciddi bir ders olduğu kanaatindeyim ama durmayacağız, aynı kararlılıkla buna devam edeceğiz." ifadelerini kullanarak, "(İdlib) Askeri gözlem noktalarımız tabii ki orada hayati rol oynuyor ve yerlerinde kalacaklar. Gerekli tahkimatlar yapılıyor." şeklinde konuştu.

Deprem vergileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deprem vergileri ile ilgili de "Asla bu konularda bir israfa, suistimale gitmek söz konusu değildir." dedi.