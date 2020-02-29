Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İdlib’de derinleşen insani kriz ve bunun bölgesel etkilerine işaret ederek, rejimin saldırganlıklarına karşı kolektif ve kararlı bir tutum ortaya konması gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanıyla telefonda görüştü
29.02.2020 - 19:55 | Son Güncelleme: 29.02.2020 - 19:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,AB Konseyi Başkanı,telefon,
684887 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/684887.aspx
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