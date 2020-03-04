Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün kurmaylarıyla bir araya geldiği MYK toplantısında gündemdeki konulara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Edinilen bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Millet İttifakı’nın iktidarında şehitler tepesi boş kalacak’ sözünün gündeme gelmesi üzerine Erdoğan “‘Şehitler Tepesi boş kalsın ne demek? ‘Orduyu terhis edeceğim’ demek. ‘Ben vatandan kaçacağım’ demek. Kimse bu topraklardan bir çakıl dahi sökemez. Bay Kemal, FETÖ’nün Haçlılar söylemiyle benzer konuşuyor. Kılıçdaroğlu’nun şehitlikten ne kadar anladığını görüyoruz. Dolayısıyla vatan anlayışından ve şehitler kavramından ne kadar uzak olduğunu hayretler içerisinde izliyorum” diye konuştu. Parti kurmaylarından bazıları da Erdoğan’ın sözlerini destekleyerek, Kılıçdaroğlu’nun şehitler tepesi açıklaması ile FETÖ elebaşı Gülen’in Haçlılar açıklamasının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan, mülteciler ile ilgili verdikleri sözü tuttuğunu belirterek ‘Siz verdiğiniz sözleri yerine getirmezseniz kapıları açarım’ demiştim. Dediğimi yaptım. Hiç kimseyi zorlamıyoruz. Kimseyi sınıra zorla göndermiyoruz. Şimdi kapıları açtık, ‘Arzu eden gidebilir’ diyoruz” diye konuştu.

VATANDAŞTAN DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın Bahar Kalkanı Harekâtı’na destek vermek isteyenler olduğunu belirterek şunları söyledi: TSK’ya maddi destek vermek isteyenler çok fazla. Bir kişi evini satıp 100 bin dolarını TSK’ya bağışlamak istedi. Fakat ne bizim ne de TSK’nın bir maddi yardıma ihtiyacı yok. İnsanların bizim yanımızda olması yeter. Eğer size de böyle bir talep gelirse bunu mutlaka TSK’ya yönlendirin. Biz dokuz yıldır hiçbir mülteciye bunların yaptığı muameleyi yapmadık. İnsan hakları şampiyonları daha ilk günden su koydular. Bu yaklaşımlara bakarak insan haklarından söz etmek mümkün değil.

Erdoğan, ABD Başkanı Trump’la arasında geçen diyaloğu anlatırken kendisinin ve salondakilerin gülmesinin kamuoyunda çarpıtılmasına da sert tepki gösterdi. Erdoğan’a konu ile ilgili videoların gösterilmesinin ardından “Biz orada ne anlatıyoruz, onlar neyin peşinde! Burada bir çelişkiyi ortaya koymak için anlattım. Şeytani bir kampanya yapıyorlar. Değerlendirmelerimizden tamamen uzak bir yaklaşım” ifadesini kullandı.

BİZ HERKESLE GÖRÜŞÜYORUZ

Toplantıda, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova’da yapılacağı görüşmeye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan “İdlib konusunda ‘Neden Esad ile görüşmüyorsun?’ diyorlardı şimdi de kalkmışlar ‘Neden Putin’in ayağına gidiliyor?’ diyorlar. Putin de gelir, biz de gideriz. Putin ile de görüşürüz, Trump ile de görüşürüz. Onlar da buraya gelmediler mi? Biz de oraya gitmedik mi? Ülkenin menfaati söz konusu olduğu sürece biz herkesle görüşürüz” ifadelerini kullandı. Gerektiğinde masada gerektiğinde sahada tavrını koyduğunu söyleyen Erdoğan ‘Diplomasiden neden uzak duruyorsunuz’ diyorlar? Dışişleri Bakanı muhatapları ile görüşmüyor mu? MİT Başkanı, Genelkurmay Başkanı ilgili muhataplarla konuşmuyor mu? Birbiriyle çelişkili konuşmalar bunlar. Biz herkesle görüşüyoruz. Diplomasi ile elde edilecek, milletimizin menfaati için ne gerekirse ortaya koyarız” dedi.