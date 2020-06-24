Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Twitter’dan açıklamalarda bulunan Bahçeli, şunları kaydetti:

“Terörist (Selahattin) Demirtaş ile ilgili hak ihlali kararı verilmesi, üstelik Türk devletinin 50 bin lira tazminat ödemesine hükmedilmesi haklı olarak vicdanları sızlatmıştır. Adalet suçu aklamak, suçluyu temize çıkarmak değil, hak ve hukuk neyi öngörüyorsa aynen yapmaktır.”

Bahçeli, Türkiye’nin 15 Temmuz’da dar kadrolu ve asker kisvesine bürünen hain FETÖ tarafından işgal edilmek istendiğini de hatırlatarak şöyle devam etti:

“O meşum ve melun gece ilk günkü etkisini millî vicdanda hâlâ korumaktadır. Darbeci teröristler tarafsız ve objektif Türk mahkemeleri önünde hesap vermişlerdir. Zaman ve süreç içinde FETÖ ile ilişki ve irtibat içinde olan bazı isimler kimi zaman CHP kimi zaman da farklı çevreler tarafından sahiplenilmiş ve desteklenmişlerdir.”

Mümtaz’er Türköne’nin halen cezaevinde olduğunu da belirten MHP lideri, “Kendisini öğrencilik yıllarından itibaren tanırım. Aleyhe de pek çok yazısı ve beyanatı olmuştur. Geçmişte davamıza emek vermiş Mümtaz’er Türköne’nin suçlu olup olmadığına Türk adaleti karar verecektir. Dileğim bir haksızlık varsa bunun acilen düzeltilmesidir” dedi.