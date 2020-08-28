Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Komrat Başkonsolosluğunun resmî açılış törenine katılan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin, Moldova’nın istikrarını ve ekonomik kalkınmasını desteklediğini belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün güçlendiğini bildirdi. Türkiye’nin Gagauz Özerk Yeri’ne verdiği desteğe devam edeceğini belirten Çavuşoğlu “Özellikle Kişinev ile Komrat arasında iş birliği ve diyaloğun samimi şekilde geliştirildiğini görmekten çok mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin Komrat Başkonsolosluğu Moldova ve Gagauzya ile bağlarımızı daha da güçlendirecek” dedi.