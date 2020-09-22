Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM’nin kuruluşunun 75’inci yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen üst düzeyli toplantıya video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında şunları kaydetti: “Birleşmiş Milletler sistemini yeniden etkin kılmak için öncelikle Güvenlik Konseyini reforma tabi tutmamız gerekiyor. 7 milyarı aşkın insanın kaderini 5 ülkenin insafına bırakan bir Konsey yapısı, adil de, sürdürülebilir de değildir. Önceki asrın ihtiyaçlarına göre şekillenmiş yapılarla bugünkü imtihanların üstesinden gelemeyeceğimizi artık hepimiz görüyoruz. Birleşmiş Milletler sistemini yeniden etkin kılmak için öncelikle Güvenlik Konseyini reforma tabi tutmamız gerekiyor. 7 milyarı aşkın insanın kaderini 5 ülkenin insafına bırakan bir Konsey yapısı, adil de sürdürülebilir de değildir. Demokratik, şeffaf, hesap verebilir, etkili ve adil temsile dayalı bir Konsey mimarisi, insanlık için tercihten öte zorunluluk hâlini almıştır.. Kıtaların kavşak noktası olan İstanbul’un bir Birleşmiş Milletler merkezine dönüşmesi, küresel barış ve istikrar çabalarına destek verecektir.” 75'inci Genel Kurul Başkanlığı görevini kıdemli bir diplomat ve siyasetçi olan Büyükelçi Volkan Bozkır'ın üstlenmesinin Türkiye için iftihar vesilesi olduğu kadar uluslararası toplum bakımından da bir şans olduğunu aktaran Erdoğan, "Türkiye'ye gösterdiğiniz teveccüh için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

YENİ KEŞİFLERLE MİLLETİMİZ SEVİNECEK

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklarını koruduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir yandan virüsü yenmek için gereken bilimsel çalışmaları yürütürken, diğer yandan ekonomimize yönelik sinsi tuzakları birer birer boşa çıkartıyoruz. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gaz rezervi ekonomik büyüklüğü ve moral yönü ile milletimize umut vermiştir. İnşallah keşfedeceğimiz yeni rezervlerle milletimizin sevincini daha da artıracağız” dedi.