Ünlü şarkıcı ve televizyon sunucusu Fatih Ürek'in sağlık durumu kamuoyunda yakında takip ediliyor. Ürek hakkında bugün (19 Aralık 2025) sosyal medyada "bitkisel hayata girdi" iddiaları yayıldı. Peki, Son dakika Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl, yoğun bakımda mı? Menajeri Mert Siliv'den iddialara cevap geldi.

Birçok kişi, yaklaşık iki aydır yoğun bakımda hayat mücadelesi veren ünlü şarkıcı Fatih Ürek'ten gelecek haberlere kilitlendi.

15 Ekim 2025'te evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kalbi 20 dakika duran ve o günden bu yana yoğun bakımda tedavi gören Ürek hakkında, bugün sosyal medyada "bitkisel hayata girdi" iddiaları yayıldı. Menajeri Mert Siliv'den iddialara karşı açıklama geldi. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fatih Ürekin sağlık durumu nasıl, yoğun bakımda mı? Bitkisel hayatta iddialarıyla gündeme geldi

SON DAKİKA FATİH ÜREK SAĞLIK DURUMU NASIL?

Fatih Ürek'in sağlık durumunun stabildir; bitkisel hayatta olduğu iddiaları asılsızdır.

Son olarak Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden geçtiğimiz günlerde yapılan yazılı açıklamada "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir. Süreçle ilgili herhangi bir gelişme olması halinde kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır. Tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Son dakika Fatih Ürekin sağlık durumu nasıl, yoğun bakımda mı? Bitkisel hayatta iddialarıyla gündeme geldi

FATİH ÜREK YOĞUN BAKIMDA MI?

Fatih Ürek şu anda yoğun bakımdadır. Son olarak Mert Siliv açıklamasında Ürek'in sağlık durumuna ilişkin “Vücutta gelişen yatak yarasının tedavisine devam edilen Fatih Ürek için doktorları ümitli bir şekilde geri dönmesini ve uyanmasını bekledikleri bilgisini aldık. Asla bitkisel hayata geçtiği bilgisi doğru değil” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER MAGAZİN Fatih Ürek bitkisel hayata mı girdi? Menajerinden net açıklama

Haberle İlgili Daha Fazlası