TFF 1'inci Lig'de 18'inci haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol 1'inci Lig'in 18'inci haftasında 19 Aralık, 20 Aralık, 21 Aralık ve 22 Aralık tarihlerinde yapılacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
- 19 Aralık Cuma: 20.00 Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer maçının hakemi Ömer Faruk Gültekin olacak.
- 20 Aralık Cumartesi: Akşam saatlerindeki 4 maçın hakemleri Abdullah Buğra Taşkınsoy, Davut Dakul Çelik, Alpaslan Şen, Süleyman Bahadır olacak.
- 21 Aralık Pazar : Akşam saatlerindeki 3 maçın hakemleri Oğuzhan Gökçen, Melih Aldemir, Ayberk Demirbaş olacak.
- 22 Aralık Pazartesi: 20.00 Sipay Bodrum FK-Amed Sportif Faaliyetler maçının hakemi Reşat Onur Coşkunses olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1'inci Lig'in 18'inci haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri duyurdu.
19 Aralık Cuma
20.00 Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer: Ömer Faruk Gültekin
20 Aralık Cumartesi
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Özbelsan Sivasspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
13.30 Bandırmaspor-Erzurumspor FK: Davut Dakul Çelik
16.00 Boluspor-Atko Grup Pendikspor: Alpaslan Şen
19.00 Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Süleyman Bahadır
21 Aralık Pazar
13.30 Atakaş Hatayspor-Serikspor: Oğuzhan Gökçen
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Adana Demirspor: Melih Aldemir
16.00 Arca Çorum FK-Sakaryaspor: Çağdaş Altay
19.00 İstanbulspor-İmaj Altyapı Vanspor: Ayberk Demirbaş
22 Aralık Pazartesi
20.00 Sipay Bodrum FK-Amed Sportif Faaliyetler: Reşat Onur Coşkunses
