Şentop, Twitter'daki hesabında, "Anayasa’nın 92’nci maddesine göre verilen Azerbaycan Cumhuriyetine asker gönderilmesine dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM’de kabul edildi. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
TBMM Başkanı Şentop'tan Azerbaycan tezkeresi mesajı
17.11.2020 - 23:19 | Son Güncelleme: 17.11.2020 - 23:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından "Hayırlı olsun." mesajını paylaştı.
Etiketler : TBMM Başkanı Şentop,
747154 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/747154.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER